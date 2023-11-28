SuperJob: в каждой пятой нижегородской компании новогоднего корпоратива не будет

Каждый третий работодатель (35%) в Нижнем Новгороде планирует провести новогодний корпоратив для своих сотрудников в ресторане. В каждой пятой компании (21%) праздник пройдет в офисе. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob на основании данных собственного опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Исследование показало, что в двух из 100 предприятий и организаций планируется организовать выезд за город. Еще 3% проведут корпоративное мероприятие в режиме онлайн. Другие форматы праздника планируют 5% работодателей.

Не будет новогодних корпоративов в каждой пятой компании.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году от проведения новогоднего корпоратива отказались 11% работодателей. В ресторане его провели 15% компаний, в офисе — 26%, за городом — 5%.

Андрей Репин