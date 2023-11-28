Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Третий мост через Каму попал в список концессионных проектов

Третий мостовой переход через Каму с подходами оказался в списке объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений или соглашений о государственно-частном партнерстве в 2024 году. Информация об этом опубликована в телеграм-канале краевого министерства экономического развития.

Фото: Новый мост через Каму

Фото: Новый мост через Каму

Решение о включении моста через Каму в перечень концессионных проектов было принято на заседании регионального правительства под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о том, что краевые власти рассматривают возможность строительства объекта в рамках концессионного соглашения. Вместе с мостом в перечень концессионных проектов также вошли котельная для общежития ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж» (г. Губаха), две автомобильные дороги — «Северный обход г. Перми» и Кунья — Губаха в Добрянском и Губахинском округах Пермского края.

Обсуждение строительства третьего моста через Каму в Перми идет примерно с 2017 года. Весной 2023 года региональный минтранс и проектно-изыскательский институт «Гео-Проект» представили проект строительства моста, соединяющего улицы Окулова (на левом берегу Камы) и Борцов Революции (на правом берегу). Согласно утвержденной документации по планировке территории, мост будет четырехполосным, с велодорожками и тротуарами. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м. Начать строительство планируется в 2024 году, а ввести мост в эксплуатацию — в 2027-м.

Всего в Пермском крае по состоянию на 1 октября 2023 года реализуется 115 проектов ГЧП с общим объемом инвестиций примерно 156,3 млрд руб., из них около 99,3 млрд руб.— частные инвестиции.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...