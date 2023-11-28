Мэрия Уфы объявила конкурс среди перевозчиков по восьми маршрутам

Управление транспорта и связи администрации Уфы повторно объявило конкурс на право перевозок по восьми муниципальным маршрутам с нерегулируемыми тарифами. Свидетельства, выданные перевозчикам, будут действовать пять лет.

У участников конкурса должна быть лицензия на право пассажирских перевозок. На конкурс выставлены маршруты №217 «Монтажников – ТК «Центральный», №246 «Монумент Дружбы – микрорайон «Мечта», №241 «Улица Зеленогорская – школа-лицей №2», №245 «Микрорайон «Сосны» – СТО (микрорайон «Затон»)», №295 «Деревня Самохваловка – улица Елкибаева – ТРЦ «Планета», №233 «Улица Бельская – ТЭЦ-1», №241 «Улица Дзержинского – железнодорожный вокзал – НПО «Иммунопрепарат» и №216 «Уфимский техникум железнодорожного транспорта – Северный автовокзал».

В качестве критериев оценки перевозчиков учитывается количество ДТП, опыт работы, характеристики транспортных средств и срок их эксплуатации. Заявки принимаются до 22 декабря, итоги конкурса будут подведены 19 февраля 2024 года.

Объявленный в сентябре конкурс на право перевозок по пяти городским маршрутам был признан несостоявшимся из-з отсутствия заявок.

Влада Шипилова

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