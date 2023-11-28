В Челябинске водитель незарегистрированного автомобиля устроил смертельное ДТП

В челябинском микрорайоне Чурилово при столкновении двух легковых автомобилей, один из которых был не зарегистрирован, погибла горожанка. Еще три человека госпитализированы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 ноября в 22:15 на улице Трашутина. 29-летний водитель автомобиля Daewoo Gentra при выезде из дворовой территории не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся по главной магистрали Mitsubishi Legnum, которым управлял 27-олетний челябинец. После столкновения Mitsubishi врезался в снежный вал.

В результате ДТП на месте происшествия скончалась 31-летняя пассажирка. Оба водителя и 33-летняя пассажирка Mitsubishi госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель Daewoo – житель одной из стран ближнего зарубежья. Его автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

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