В суд передали дело челябинца, который убил знакомую и поджег ее квартиру

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска направила в суд уголовное дело 40-летнего жителя областного центра, обвиняемого в убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

По версии следствия, обвиняемый в мае этого года ночью распивал спиртное со своей 44-летней знакомой в квартире на улице Карпенко. У них возник конфликт, в ходе которого он нанес ей удары тупым предметом по голове и не менее десятка ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

«непосредственно после совершения убийства обвиняемый поджег в комнате мебель, вещи и скрылся с места происшествия. В результате было уничтожено и повреждено имущество четырех потерпевших на общую сумму около 600 тыс. руб.»,— сообщают в прокуратуре Челябинской области.

В ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью 664 тыс. руб.

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