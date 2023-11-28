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В Казани суд арестовал выбежавшего на поле футбольного болельщика

Ново-Савиновский райсуд Казани арестовал футбольного фаната на пять суток за то, что он выбежал на поле во время игры между «Рубином» и «Факелом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Инцидент произошел на последних минутах матча. Болельщик выбежал на поле, и вслед за ним последовал стюард, в итоге оба они побежали в сторону вратаря «Рубина» Юрия Дюпина. Позже работнику удалось догнать фаната и повалить его на поле, и вместе они по инерции сбили голкипера. Последний при этом поднялся и смог продолжить игру.

Помимо ареста болельщику запретили посещать стадион в течение двух лет.

"Ъ-Казань"

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