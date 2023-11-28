Урожай картофеля на Ставрополье увеличился на 25% в 2023 году

Аграрии Ставропольского края в 2023 году собрали с полей 176 тыс. т картофеля, что на четверть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

По словам главы региона, посевная площадь под корнеплод в минувшем сезоне была увеличена на 700 га. Поддержка производителей картофеля в этом году также увеличилась в девять раз — до 93 млн руб.

«Обратил внимание руководителей краевых Минэкономразвития и Минсельхоза: картофель нового урожая должен быть доступен на сельскохозяйственных ярмарках Ставрополья»,— написал Владимир Владимиров.

Анастасия Назарова