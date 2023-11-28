На оформление ледяного городка возле универмага «Уфа» направят до 1,6 млн рублей

МБУ «Служба по благоустройству Советского района» Уфы на запросе котировок 5 декабря планирует выбрать подрядчика обустройства и художественного оформления ледового городка на площадке возле универмага «Уфа», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1,6 млн руб., он будет оплачен из бюджета города.

Ледовый городок необходимо оформить до 8 декабря, а демонтировать до 16 февраля. На площадке необходимо установить ледяной лабиринт «Уфимский Кремль», ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, скульптуру «450 с куницей», входную арку, сцену, 16 столбов с фонарями.

Ранее пресс-служба администрации Уфы сообщала, что в городе планируют организовать 19 новогодних площадок, в том числе две главные — перед конгресс-холлом «Торатау» и на площади имени Ленина.

Майя Иванова

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