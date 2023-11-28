В Таганроге ввели режим ЧС на некоторых территориях

В Таганроге на отдельных городских территориях ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с серьезными подтоплениями, сообщил в своем Telegram-канале глава местной администрации Андрей Фатеев. Соответсвующее распоряжение градоначальник подписал вечером 27 ноября.

Согласно документу, режим вводится на территории ряда домовладений на ул. Морской, ул. Подгорной, в пер. Южном, в пер. 1-м Песочном и в пер. Большом Садовом. Также режим ЧС введен в лодочном кооперативе «Шторм», на Пушкинской набережной, на Центральном и Приморском пляжах.

Анастасия Назарова