В Адыгее сгорел цех по производству мебели

В адыгейском поселке Тлюстенхабль сгорел цех по производству мебели. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило диспетчеру 27 ноября в 18:58. Прибывшие на место пожарные сумели локализовать огонь на площади 365 кв. м до того, как пламя могло перекинуться на соседние здания.

Погибших и пострадавших при происшествии нет. Причины возгорания, а также причиненный ущерб устанавливают органы дознания.

Анастасия Донскова

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