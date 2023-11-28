В Екатеринбурге эвакуировали Свердловский областной суд

Утром 28 ноября в Свердловском областном суде прошла эвакуация из-за сработавшего сигнала тревоги, передает корреспондент «Ъ-Урал» из здания суда. Заседания, которые проходили в это время, прервались, людей попросили выйти на улицу. Всех присутствующих предупредили: «Из-за чрезвычайной ситуации просьба всех покинуть здание суда».

По данным корреспондента, эвакуация длилась непродолжительное время — через несколько минут все вернулись в залы заседаний. «Было ложное срабатывание пожарной сигнализации»,— прокомментировали в пресс-службе областного суда.

Мария Шараева

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