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обновлено 12:11

Сотрудника «РЖД» в Удмуртии обвиняют в разглашении гостайны

В Удмуртии сотрудника структурного подразделения ОАО «РЖД» обвиняют в том, что он передал информацию о системе обеспечения режима секретности железнодорожных перевозок человеку, не допущенному к работе с такими сведениями. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны», сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время расследование продолжается. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

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