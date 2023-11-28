обновлено 12:11
Сотрудника «РЖД» в Удмуртии обвиняют в разглашении гостайны
В Удмуртии сотрудника структурного подразделения ОАО «РЖД» обвиняют в том, что он передал информацию о системе обеспечения режима секретности железнодорожных перевозок человеку, не допущенному к работе с такими сведениями. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны», сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В настоящее время расследование продолжается. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.