Сотрудника «РЖД» в Удмуртии обвиняют в разглашении гостайны

В Удмуртии сотрудника структурного подразделения ОАО «РЖД» обвиняют в том, что он передал информацию о системе обеспечения режима секретности железнодорожных перевозок человеку, не допущенному к работе с такими сведениями. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны», сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время расследование продолжается. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.