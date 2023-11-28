В Бирске установлен карантин по бешенству

Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом с 24 ноября установил карантин по бешенству в Бирске между Зеленой улицей и переулком Зеленым.

Эпизоотическим очагом определена территория личного подсобного хозяйства Елены Никитиной на Зеленой улице. В эпизоотическом очаге запрещено лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз за исключением привитых от бешенства, посещение посторонними лицами кроме специалистов государственной ветеринарной службы, персонала для ликвидации очага и проживающих там.

Как сообщил руководитель Бирской районной и городской ветеринарной станции Руслан Сираев на оперативном совещании в районной администрации, в станцию обратилась женщина по поводу смерти своей собаки, предположительно, от бешенства. Был отобран биоматериал, который показал положительный результат.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте