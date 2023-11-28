HH.ru: зарплата разнорабочих в Серове достигает 80 тыс. рублей

Самая высокая зарплата у разнорабочих по Свердловской области оказалась в Серове — 80 тыс. руб., сообщила пресс-служба платформы по поиску работы HH.ru. При этом Екатеринбург занял только восьмое место в топ-10 регионов по этому параметру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В анализ попали города, где с начала года было открыто не менее 100 вакансий разнорабочих. Согласно исследованию hh.ru, первое место в этом рейтинге занял Серов, на втором месте оказалась Ревда — в этом городе медиана предлагаемой зарплаты составила 77,5 тыс. руб. В Каменске-Уральском заплатят около 76 тыс. руб., в Нижнем Тагиле — чуть больше 69 тыс. руб. На пятом месте Асбест с зарплатой около 66 тыс. руб.

Минимальное различие в зарплатах в Новоуральске и Первоуральске — в этих городах она составляет немного выше 54 тыс. руб. Екатеринбург занял восьмое место в рейтинге: здесь разнорабочим предлагают порядка 52 тыс. руб. Также в топ вошли Березовский (около 48 тыс. руб.) и Верхняя Пышма (свыше 45 тыс. руб.).

Как отметили эксперты, разнорабочие относятся к дефицитным специалистам, поскольку на одну вакансию в регионе приходится в среднем 1,1 резюме. При этом спрос на них с января по ноябрь вырос почти вдвое (на 88%) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и превысил 10 тыс. вакансий. Чаще всего разнорабочие требуются в областях металлургии, тяжелого машиностроения и строительства. В каждом втором предложении о работе опыт от соискателя не требуется. Треть вакансий разнорабочих предполагают вахтовую занятость.

Ирина Пичурина

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