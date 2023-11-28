«Удмуртнефти» из Ижевска дали право не раскрывать информацию при угрозе санкций

Предприятие «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова из столицы Удмуртии попало в перечень компаний, которым дали право самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащей раскрытию. Соответствующий документ, подписанный президентом России Владимиром Путин, опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Всего в перечень вошло 46 компаний, в том числе Всероссийский банк развития регионов, «Роснефть» и ряд ее дочерних предприятий. Нераскрытую информацию нужно будет направлять в ЦБ.

Отмечается, что указ принят из-за необходимости «принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия» США, а также «примкнувших» к ним иностранных государств и международных организаций. Речь идет об информации, раскрытие которой может привести компанию к введению мер ограничительного характера. В случае если информация не раскрывается на основании указа, компания из списка обязана направить в ЦБ уведомление с такой информацией.