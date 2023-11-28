В Челябинской области две комиссионки выдавали себя за ломбарды

Управление ФАС России по Челябинской области выдало предупреждение двум комиссионным магазинам, которые использовали слово «ломбард» в оформлении торговых точек. Организации обязаны удалить недостоверные сведения до 15 декабря, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Торговые объекты расположены в Челябинске и в Магнитогорске. С заявлением на действия ООО «Сектор финансовых решений» и ООО «Технозалог» в УФАС обратилось Уральское главное управление Центрального банка РФ. Сотрудники антимонопольной службы установили, компании отсутствуют в реестре ломбардов и являются комиссионными магазинами.

«Распространение недостоверных сведений „ломбард“ может ввести потребителей в заблуждение относительно предоставляемых в магазинах услуг», – указало Челябинское УФАС. Действия хозяйствующих субъектов по использованию слова «ломбард» на вывесках, входных дверях, внутри офисов и в программе 2ГИС содержат признаки нарушения п. 1 ст. 14.2 закона о защите конкуренции.

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