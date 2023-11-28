Глава СК РФ поручил возбудить дело о смертельном ДТП с бензовозом в Самарской области
Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области возбудит уголовное дело из-за смертельного ДТП, предполагаемый виновник которого не понес наказания. Исполняющий обязанности руководителя ведомства Александр Воеводин представит в центральный аппарат доклад о ходе расследования. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Поводом для поручения главы Следственного комитета России стало обращение в информцентр на тему расследования аварии, которая произошла в августе текущего года. По словам заявителя, гражданин Республики Узбекистан за рулем бензовоза выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями.
Машины загорелись, и погибли два человека. Огонь уничтожил все автомобили.
Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ). СУ СК РФ по Самарской области инициировало передачу материалов в свое производство. Однако до настоящего времени «предполагаемый виновник ДТП к ответственности не привлечен, от общества он не изолирован», отмечается в сообщении ведомства. Теперь Александр Бастрыкин добивается возбуждения нового уголовного дела.