Жителя Норильска оштрафовали за повторную дискредитацию армии

Городской суд Норильска приговорил к штрафу 400 тыс. руб. местного жителя по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил (ст. 280.3 УК РФ). Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. Речь идет о солисте панк-рок группы Drunkface Владиславе Николаеве.

Как указывается в материалах СКР, 4 сентября 2022 года и 20 февраля 2023 года норильчанин, являющийся противником установленного в РФ конституционного строя и органов власти, разместил в запрещенной в РФ соцсети пост и коллаж с высказывания, которые, как отмечают эксперты, подрывают достоинство, авторитет и доверие к Вооруженным силам РФ.

В материалах следствия указывается, что летом 2022 году обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Находясь в отпуске в Волгограде, он управлял автомобилем ВАЗ-2101, на заднем стекле которого был размещен стикер с нецензурным словом и изображением, дискредитирующим Вооруженные силы. Тогда Краснооктябрьский суд Волгограда назначил ему сутки административного ареста.

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Илья Николаев