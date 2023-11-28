В Перми объявлены торги по комплексному развитию территории, которую хотели застроить «ОДК — Пермские моторы»

Краевой минстрой выставил на аукцион право комплексного развития территории жилой застройки, ограниченной улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и Комсомольским проспектом в Свердловском районе города Перми. Как сообщают в пресс-службе ведомства, общая площадь территории составляет 5,29 га. Согласно электронной документации на сайте «Сбербанк-АСТ», начальная цена лота — 2,8 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 декабря 2023 года. Итоги подведут 27 декабря.

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Победитель торгов в течение восьми лет должен будет построить на этой территории с помощью механизма комплексного развития территории (КРТ) около 68 тыс. кв. м жилья. Также по договору КРТ застройщик будет обязан за свой счет расселить находящееся здесь аварийное жилье, в котором проживают около 700 человек. Расселению и сносу подлежат пять многоквартирных домов: по ул. Клары Цеткин, 3; Чкалова, 32, 38; Коминтерна, 6; Комсомольскому проспекту, 94 (всего 14,8 тыс. кв. м). Также в этой локации изымут и снесут девять нежилых зданий (7 тыс. кв. м).

Территория жилой застройки полностью расположена в границах объекта культурного наследия — достопримечательного места «Проспект им. Сталина», поэтому у некоторых многоквартирных домов при реновации территории придется сохранить такие параметры, как этажность, габариты и внешний облик зданий.

Напомним, недавно комиссия по землепользованию и застройке рассматривала заявление администрации Перми, касающееся территории, которая выставлена минстроем на торги. В октябре мэрия предлагала установить в этих двух кварталах территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Как тогда поясняли в администрации «Ъ-Прикамье», на этой территории АО «ОДК — Пермские моторы» собиралось реализовать приоритетный инвестиционный проект по созданию учебного центра и жилья для работников в локации, ограниченной ул. Куйбышева, Коминтерна, Чкалова и Комсомольским проспектом. В «ОДК — Пермские моторы» проект не комментировали.