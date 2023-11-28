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В Самарской области незаконно пытались переделать памятник архитектуры в магазин

Разрешение администрации Борского района Самарской области на реконструкцию Дома купца Ильина признано незаконным. Решение принял суд по иску прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство Отрадного.

Здание было построено в конце XIX – начале ХХ вв.

Фото: cultnaslediesamregion.ru

Здание находится в селе Борское на ул. Ленина, д. 62/ул. Советская, д. 24. Оно включено в список объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что владелец здания подал в местную администрацию заявление о реконструкции объекта. После обновления в Доме купца Ильина планировалось открыть магазин. Чиновники выдали владельцу здания соответствующее разрешение без необходимых согласований.

Георгий Портнов

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