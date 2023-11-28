На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за мокрого снега и гололеда
На Кубани объявили штормовое предупреждение о налипании мокрого снега на деревья и провода и гололеда на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В ведомстве призвали граждан следить за оповещениями экстренных служб, а также обращать внимание на целостность проводов при налипании мокрого снега.
По данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) при МЧС, в течение текущей недели в регионах России, в том числе в Краснодарском крае, ожидаются штормовой ветер и обильные осадки. Местами из-за непогоды могут быть нарушены транспортное сообщение и энергоснабжение.
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