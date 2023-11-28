Новоселье в 2024 году!

Давно задумываетесь о покупке новой квартиры? У вас есть возможность приобрести комфортное жилье в самом сердце Мотовилихинского района. Новоселье в ЖК «Талисман»1 состоится уже в следующем году – девелопер PAN City Group2 сдаст дом в третьем квартале 2024 года3.

В продаже осталось меньше 25 квартир. Рассказываем, какие планировки пользуются наибольшей популярностью и остались в единственном экземпляре!

Квартира-студия площадью 32,5 кв. м. Для молодых и активных людей, которые ценят эргономичность и функциональность пространства. Хит продаж благодаря своей идеальной планировке с возможностью легкой ее трансформации в полноценную однокомнатную квартиру.

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Однокомнатная квартира площадью 36,3 кв. м. Ниша под гардероб в прихожей, просторная кухня-столовая, большая комната и шикарный балкон, который может превратиться в уютную зону отдыха или полноценное рабочее место – продуман каждый сантиметр этой планировки. Прекрасный вариант для молодой пары!

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Двухкомнатная квартира формата «евро» площадью 41,7 кв. м, просторная и стильная. Здесь вы можете реализовать давнюю мечту – обустроить настоящую гардеробную комнату.

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В двухкомнатной квартире формата «евро» площадью 50,9 кв. м помимо большой кухни спроектирована просторная комната, где можно комфортно разместить не только спальное место, но и рабочую зону, столик для макияжа или уголок для новорожденного.

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Классическая двухкомнатная квартира площадью 50,7 кв. м2. Идеальный вариант для семей с детьми или тех, кому нужно больше места для работы и творчества – во второй комнате можно обустроить домашний офис или детскую комнату.

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Трехкомнатная квартира площадью 74,1 кв. м с большой кухней, роскошной лоджией и двумя санузлами. Три изолированные спальни обеспечат комфортный отдых для каждого члена большой семьи, а просторная кухня-столовая станет местом для дружных посиделок.

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Одна из этих квартир может стать вашим уютным гнездышком. Успейте забронировать понравившуюся планировку – свободных квартир становится меньше с каждым днем!

Мы продумали для вас довольно гибкие и удобные формы оплаты: рассрочку без переплат4, возможность бронирования новой квартиры при условии заключения договора на реализацию вашего вторичного жилья, а при единовременной оплате мы готовы предложить вам приятный дисконт от базовой стоимости квартиры. Скидка распространяется и на покупку квартиры в ипотеку. Вы можете также использовать средства государственных субсидий в качестве первоначального взноса или для погашения ипотеки.

ЖК «Талисман» – современный дом в самом сердце Мотовилихинского района, в трех минутах ходьбы до УДС «Молот». Рядом – детские сады и школы, больницы и салоны красоты, магазины, аптеки, остановки общественного транспорта, парки и скверы. Дом для счастливой жизни, обеспечивающий комфорт и безопасность: продуманная приватная территория, стильные холлы с высокими потолками, современная всесезонная детская площадка и зона отдыха, кладовые и колясочные, подземный паркинг.

Успейте забронировать и приобрести квартиру! Персональный менеджер отдела продаж компании PAN City Group бесплатно поможет подобрать банк в зависимости от особенностей и пожеланий покупателя и направить заявку на одобрение ипотечного кредита.

Познакомиться с ЖК «Талисман» во всех деталях, посмотреть планировки и цены можно на сайте или обратившись за консультацией к специалистам отдела продаж по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 ЖК «Талисман» – многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/. 2PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 3 Согласно проектной декларации планируемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию – третий квартал 2024 года. 4 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Первоначальный взнос – не менее 50% от базовой цены квартиры с внесением не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия. Промежуточные ежемесячные платежи составляют не менее 30 000 руб. – в течение всего периода рассрочки, оставшаяся сумма – в последний день рассрочки платежа (не позднее 31.03.2024). В течение всего периода рассрочки индексация не начисляется. Подробности – в отделе продаж по тел.: (342) 207-17-07.

ООО СЗ "СИТИ Проект"