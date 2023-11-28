Новосибирская компания «ЭПТ» займется поставками российского зерна в Иран

Новосибирская производственно-экспортная компания «ЭПТ» (входит в ГК «Новый сухопутный зерновой коридор») подписала соглашение о долгосрочных поставках зерна в Республику Иран. Договор заключен с иранской логистической компанией IranianEurasia Trading and Logistics (резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) Сарахс).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как указывается на сайте «ЭПТ», соглашение направлено на развитие логистической концепции «Зерно +». Помимо Республики Иран, поставки будут направлены и в другие дружественные страны. Согласно документу, зерно на территорию Ирана будет отправляться в специализированных контейнера, входящих в состав «сухопутного зернового флота», в обратном направлении в этих же спецконтейнерах будут доставляться товары народного потребления и продукты питания.

Также в рамках соглашения представители России и Ирана создадут объекты сухопутной зерновой и транспортно-логистической инфраструктуры в ОЭЗ Сархас.

Сархас является одним из важнейших центров внешней торговли на северо-востоке Ирана, через который проходит транзитный маршрут из стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

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Александр Киселев