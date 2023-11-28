В КХЛ третью победу подряд одержала новосибирская «Сибирь»

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала третью победу подряд. Новосибирский клуб на своей площадке одолел китайский «Куньлунь Ред Стар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В матче 27 ноября «Сибирь» трижды выходила вперед, и в третий раз гости сравнять счет уже не смогли. В итоге хозяева победили 3:2. Голы у новосибирцев забивали Владимир Михалев (он делал это уже на первой минуте игры), Сергей Дубакин и Артем Михеев. «Не самая красивая игра, но самое главное — победа»,— оценил матч главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.

«Сибирь» осталась на восьмом месте в конференции «Восток» КХЛ. Следующий матч команда проведет уже сегодня против череповецкой «Северстали».

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Валерий Лавский