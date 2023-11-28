Руководитель РО ЛДПР назначен заместителем министра в омском правительстве
Омский губернатор Виталий Хоценко назначил первым заместителем министра цифрового развития и связи региона Максима Макаленко. Соответствующее распоряжение было подписано 24 ноября.
Максим Макаленко
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Согласно документу, господин Макаленко назначен на один год с испытательным сроком в три месяца.
Помощник депутата Госдумы РФ, координатор регионального отделения (РО) ЛДПР Максим Макаленко был одним из соперников единоросса Виталия Хоценко на состоявшихся в сентябре этого года выборах главы региона. Тогда господин Макаленко занял четвертое место, набрав менее 5% голосов. По данным ГАС «Выборы», кандидат от ЛДПР окончил Омский государственный педагогический университет в 2009 году.
Министерство цифрового развития и связи Омской области с июля 2023 года возглавляет Денис Цуканов.