Руководитель РО ЛДПР назначен заместителем министра в омском правительстве

Омский губернатор Виталий Хоценко назначил первым заместителем министра цифрового развития и связи региона Максима Макаленко. Соответствующее распоряжение было подписано 24 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Макаленко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максим Макаленко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно документу, господин Макаленко назначен на один год с испытательным сроком в три месяца.

Помощник депутата Госдумы РФ, координатор регионального отделения (РО) ЛДПР Максим Макаленко был одним из соперников единоросса Виталия Хоценко на состоявшихся в сентябре этого года выборах главы региона. Тогда господин Макаленко занял четвертое место, набрав менее 5% голосов. По данным ГАС «Выборы», кандидат от ЛДПР окончил Омский государственный педагогический университет в 2009 году.

Министерство цифрового развития и связи Омской области с июля 2023 года возглавляет Денис Цуканов.

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Валерий Лавский