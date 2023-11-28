На Алтае женщина избила новорожденную дочь, пытаясь ее успокоить

В Алтайском крае задержана 24-летняя жительница Поспелихинского района, которая избила новорожденную дочь, пытаясь ее успокоить. Находясь в краевом кризисном центре для женщин, она нанесла ей несколько ударов по голове. Новорожденную с различными травмами госпитализировали в медучреждение.

Готовится ходатайство в суд об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). Председатель СКР Александр поручил доложить о ходе расследования.

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Илья Николаев