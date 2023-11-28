Продажи непродовольственных товаров в регионе растут в два раза быстрее продуктовых

Уровень розничной торговли в Пермском крае в период с января по октябрь вырос на 4,1%, подсчитал Пермьстат. В денежном выражении рост составил 584 млн руб. против 542 млн руб. годом ранее.

Наибольший рост показывают продажи непродовольственных товаров (5,8%, на сумму 299 млрд руб.). Продукты принесли в рознице продажи на 286 млрд руб. (рост 2,3%).

Общепит в Прикамье за отчетный период вырос на 13%. Эта сфера выручила за 10 месяцев услуг на 30 млрд руб. (24 млрд руб. годом ранее).