В Британии впервые зафиксирован случай заражения человека свиным гриппом H1N2

Вирус свиного гриппа H1N2 впервые выявлен у человека в Великобритании, сообщила пресс-служба Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA). Вирус обнаружили после того, как зараженный обратился к терапевту с симптомами, характерными для респираторного заболевания, добавили в агентстве. Сейчас он полностью здоров.

В UKHSA заявили, что в настоящее время проводится расследование с целью выяснения источника заражения. Близкие зараженного находятся под наблюдением агентства и партнерских организаций, всем контактным лицам предложат сдать тест на наличие вируса, говорится в пресс-релизе.

H1N2 — тип свиного гриппа, который заражает людей в редких случаях, как правило, после прямого или косвенного контакта человека со свиньей-носителем или зараженной средой. С 2005 года в мире было выявлено около 50 случаев, когда вирусом H1N2 заражался человек.

Эрдни Кагалтынов