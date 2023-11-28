Евгений Калешин покинул пост главного тренера «Акрона» после гостевой ничьи с владикавказской «Аланией». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

После 20 туров Первой лиги «Акрон» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

В клубе приняли решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития.

Евгений Калешин возглавил «Акрон» в сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед. В прошлом сезоне тольяттинский клуб добрался до финала Пути регионов FONBET Кубка России, выбив из турнира четыре московских клуба, играющих в Российской премьер-лиге.

О преемнике Евгения Калешина пока не сообщается.

Андрей Сазонов