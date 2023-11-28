Конкурсный управляющий пойдет под суд за коммерческий подкуп

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела конкурсного управляющего и его сообщника, обвиняемых в коммерческом подкупе, легализации средств и имущества, полученных преступным путем, фальсификации доказательств и покушении на мошенничество.

По данным правоохранителей, в 2019 году арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО «Лесное» получил через посредника подкуп в виде оформления на него и на посредника права собственности на две квартиры, за прекращение процедуры банкротства. Как уточнили в прокуратуре региона, стоимость квартир составила около 5 млн руб.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что конкурсный управляющий легализовал полученную квартиру, оформив ее на своего знакомого, а затем перерегистрировал ее на себя для придания законности получения права на имущество сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Также фигуранты дела сфальсифицировали договор уступки права требования и предоставили его в арбитражный суд для хищения средств. Довести преступный умысел до конца обвиняемые не смогли, так как суд отказал в удовлетворении их требований. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирск для рассмотрения по существу.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова