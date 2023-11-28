В Ярославле судебные приставы заставили лже-застройщика вернуть деньги

В Ярославле судебные приставы заставили осужденного вернуть 800 тыс. руб., которые он получил в результате мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Осужденный подделал документы и представился гендиректором компании-застройщика. Покупательница передала ему 1,1 млн руб. за покупку квартиры в строящемся доме. Позже выяснилось, что стройка, где она купила квартиру, заморожена, а мужчина, которому она заплатила, не имел никакого отношения к застройщику.

Мужчину осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и назначили ему наказание в виде лишения свободы условно. Также суд обязал его выплатить потерпевшей 800 тыс. руб. Ранее он уже вернул ей 300 тыс. руб.

Должник не спешил выплачивать оставшуюся сумму. Тогда судебные приставы арестовали и продали его телефон и машину «ВАЗ». Вырученной суммы оказалось недостаточно для покрытия долга. Тогда приставы ограничили права должника на управление транспортными средствами, после чего он пришел в отделение судебных приставов и вернул 800 тыс. руб.

Алла Чижова