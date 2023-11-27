Саратовская область вошла в пятерку лидеров рейтинга прозрачности закупок

Общественная палата РФ опубликовала итоги ежегодного Национального рейтинга прозрачности закупок за 2023 год. Саратовская область оказалась среди лидеров, сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Высшую оценку «Гарантированная прозрачность» в этом году дали девяти регионам: Москве, Ханты-Мансийскому автономному округу (АО), Тамбовской области, Ямало-Ненецкому АО, Саратовской области, Севастополю, Смоленской, Тюменской областям, а также Республике Саха. У Москвы 6100 баллов, у Саратовской области — 5953.

«На протяжении пяти последних лет регион получает наивысшую оценку в группе заказчиков регионального уровня», — отметили в минэкономразвития.

В Астраханской области прозрачность оказалась «средней» — 46-е место и 4966 баллов. В Пензенской — аналогично, 47-е место и 4945 баллов. Волгоградскую область поместили на 67-ю строку— «базовая» прозрачность, 4595 баллов.

Последнее 85-е место у Чеченской Республики (3394 балла). На 84-м — Мордовия (3503), на 83-м — Карачаево-Черкессия (3512).

Среди столиц субъектов присутствия «Ъ — Средняя Волга» ситуация иная. 38-е место из 87-ми возможных заняла Астрахань — «средняя» группа, 5161 балл. На 60-ю строку статистики поместили Пензу — «базовая», 4718. У Саратова 66-е место — «базовая», 4549. Волгоград оказался в той же группе, но на 71 месте — 4476 баллов. Группа с «низкой» гарантией прозрачности закупок начинается с 74 строки.

Среди городов первые места у Сургута, Нижнего Новгорода, Краснодара, Южно-Сахалинска и Хабаровска. Последними в списке оказались Майкоп, Таганрог, Саранск, Анадырь и Белгород.

Дарья Васенина

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