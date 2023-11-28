Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти намерены продать здание присутственных мест в Ярославле

Пустующее здание на Советской площади в Ярославле, являющееся объектом культурного наследия «Здание присутственных мест и Губернского правления», намерены продать. Об этом сообщил зампред правительства Денис Хохряков в соцсетях.

Фото: Денис Хохряков

Фото: Денис Хохряков

Господин Хохряков отметил, что здание находится в аварийном состоянии и нужно проводить реконструкцию. «Это одна из визиток региона. Но к сожалению, находится она, если мягко сказать, не в лучшем виде. Использовать здание нельзя, состояние аварийное, требуется большая и очень дорогостоящая реконструкция»,— написал зампред.

Он пояснил, что вопрос неиспользуемых и заброшенных объектов обсудили в ходе переговоров с главой Росимущества, на балансе которого более 3,7 тыс. зданий. По словам Дениса Хохрякова, зданиям нужно найти новых собственников, а для этого их нужно выставить на продажу. «Это может сделать Федерация, а может и область, если право собственности передадут нам. Мы готовы принять»,— написал господин Хохряков.

В советское время в здании присутственных мест находился областной исполнительный комитет, а затем областная дума, после отъезда которой в 2008 году дом не использовался. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Михаил Евраев в начале 2022 года в ходе прямой линии заявлял о намерениях открыть в пустующем здании филиал Русского музея. «Все это потребует серьезных инвестиций, потому что здание внутри находится в очень плачевном состоянии, его ремонт составит несколько млрд рублей и мы хотим совместно с Русским музеем добиваться ремонта здания»,— говорил тогда губернатор. Еще раньше существовали планы разместить здесь областной суд, но от них также отказались.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...