Власти намерены продать здание присутственных мест в Ярославле

Пустующее здание на Советской площади в Ярославле, являющееся объектом культурного наследия «Здание присутственных мест и Губернского правления», намерены продать. Об этом сообщил зампред правительства Денис Хохряков в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Хохряков Фото: Денис Хохряков

Господин Хохряков отметил, что здание находится в аварийном состоянии и нужно проводить реконструкцию. «Это одна из визиток региона. Но к сожалению, находится она, если мягко сказать, не в лучшем виде. Использовать здание нельзя, состояние аварийное, требуется большая и очень дорогостоящая реконструкция»,— написал зампред.

Он пояснил, что вопрос неиспользуемых и заброшенных объектов обсудили в ходе переговоров с главой Росимущества, на балансе которого более 3,7 тыс. зданий. По словам Дениса Хохрякова, зданиям нужно найти новых собственников, а для этого их нужно выставить на продажу. «Это может сделать Федерация, а может и область, если право собственности передадут нам. Мы готовы принять»,— написал господин Хохряков.

В советское время в здании присутственных мест находился областной исполнительный комитет, а затем областная дума, после отъезда которой в 2008 году дом не использовался. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Михаил Евраев в начале 2022 года в ходе прямой линии заявлял о намерениях открыть в пустующем здании филиал Русского музея. «Все это потребует серьезных инвестиций, потому что здание внутри находится в очень плачевном состоянии, его ремонт составит несколько млрд рублей и мы хотим совместно с Русским музеем добиваться ремонта здания»,— говорил тогда губернатор. Еще раньше существовали планы разместить здесь областной суд, но от них также отказались.

Алла Чижова