Глава СКР ждет доклад о ремонте пандусов в Волгограде

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу родителей детей-инвалидов из Волгограда, сообщил информационный центр ведомства.

В СМИ рассказали о ненадлежащем состоянии «подъездных путей и парковку вблизи специализированного учреждения — центра психолого-медико-социального сопровождения». «Согласно размещенной публикации, по дороге практически невозможно проехать даже на автомобиле, а по прилегающей территории затруднительно передвигаться на инвалидных колясках», — говорится в релизе.

Генерал юстиции Бастрыкин потребовал доклад о проверке по ситуации у главы регионального следственного управления Василия Семенова.

Дарья Васенина

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