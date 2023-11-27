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Министр задумался о «последней миле»

В Татарстане обсуждают создание собственного единого оператора по подключению жителей к газу

В Татарстане могут монополизировать деятельность по присоединению домохозяйств к газовым сетям в рамках федеральной программы догазификации и ввести регулируемые цены на эту услугу. Создать в регионе единого оператора газификации (ЕОГ) вместо более 100 компаний, работающих сейчас на этом рынке, предложил вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Идея объясняется «непосильными» для некоторых категорий граждан ценами подключения, которые колеблются от 70 тыс. до 120 тыс. руб., и необходимостью ускорить темпы догазификации в республике. В большинстве регионов РФ ЕОГ является «дочка» «Газпром межрегионгаза» — ООО «Газпром газификация». Эксперты не исключают, что в Татарстане функции ЕОГ получит иная, «некая специально учрежденная для этого организация, не имеющая отношения к "Газпрому"».

Вице-премьер – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко

Вице-премьер – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Вице-премьер – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на совещании в кабмине Татарстана, состоявшемся в субботу, 25 ноября, предложил премьер-министру республики Алексею Песошину «рассмотреть возможность определения» единого оператора «по подключению газа внутри земельного участка» домохозяйств. По его словам, одним из вариантов может быть «создание оператора с участием государства». «Это позволит комплексно решать задачи догазификации: вести работу с населением и выполнять производственно-монтажные работы»,— сказал господин Коробченко.

По его словам, сейчас данную услугу в Татарстане оказывают около 100 организаций и стоимость их работ никак не регулируется.


«Постановлением Госкомитета по тарифам на 2023 год в Татарстане установлена тарифная ставка за техприсоединение газового оборудования. Это 64 тысячи рублей. При этом министерство с муниципальными образованиями республики проанализировало фактическую стоимость работ по подключению подрядчиками объекта капстроительства заявителя к сети. С материалами заказчика цена в среднем составляет 15–60 тысяч рублей, с материалами подрядчика — 70–120 тысяч рублей»,— рассказал министр.

«Очевидно, что для некоторых категорий граждан рыночная цена услуги непосильна, что является одной из причин низкой активности участия жителей в программе догазификации в ряде районов»,— резюмировал Олег Коробченко.

Напомним, что в апреле 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что граждане не должны платить за подвод газа к их участкам. «Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет»,— говорил глава страны. Позднее федеральные власти утвердили дорожную карту, предполагающую рост уровня газификации РФ за 10 лет с 71% до почти 83%. Для малообеспеченных граждан предусмотрены субсидии на компенсацию части затрат на работы внутри границы земельного участка и установку внутридомового газового оборудования. Речь идет о физических лицах с расходом газа до 5 куб. метров в час при расстоянии до сети газораспределения не более 200 метров. Субсидии нуждающимся гражданам составляют не менее 100 тыс. руб. на одно подключение.

В Татарстане программа газификации на 2021–2025 годы предполагает газификацию 7,4 тыс. домохозяйств, домовладений и квартир, строительство новых газопроводов общей протяженностью 0,9 км и подключение 13 котельных предприятий.

По словам господина Коробченко, на соцсубсидии для подключения домов к газу на 2023 год предусмотрено более 261 млн руб. При этом за этими выплатами обратились пока только 763 жителя, а получили ее 719 заявителей на 70 млн руб. В связи с этим министр попросил глав районов организовать «адресную работу» с жителями.

Татарстан не входит в число 72 (из 89) регионов России, где действует федеральный ЕОГ — «дочка» «Газпром межрегионгаза» — ООО «Газпром газификация».

Компания, как говорится на ее официальном сайте, обеспечивает финансирование мероприятий по догазификации еще негазифицированных домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах. В Татарстане функции ЕОГ отчасти выполняет другая дочка «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Казань», которая имеет статус оператора газораспределительных сетей в регионе.

«Вероятность того, что и в Татарстане "Газпром газификация" получит статус ЕОГ, можно назвать достаточно высокой»,— считает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. При этом он не исключает, что «ЕОГ в Татарстане станет некая специально учрежденная для этого организация, не имеющая отношения к "Газпрому"». Эксперт отмечает, что «какого-то ощутимого рычага влияния на рынок услуг подключения к сетям у ЕОГ нет, это не регулятор, это скорее координационный центр, тарифы на технологическое подключение все-таки регулируются на уровне нормативных актов». «Собственно, именно для ускорения темпов газификации он и создается, то есть предполагается, что наличие такого координационного центра способствует формированию и реализации политики по обеспечению доступа к газу в том или ином регионе»,— заключает господин Жаркий.

Ольга Кудрина

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