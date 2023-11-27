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Саратовский фестиваль стал лауреатом международной премии по туризму

Саратовский фестиваль «Палитра ремесел» стал одним из лучших туристических событий по популяризации народных художественных промыслов и ремесел ХII Международного финала премии Russian Event Awards, сообщила пресс-служба министерства экономического развития Саратовской области.

Итоги подвели в Нижнем Новгороде. Саратовский участник занял второе место в номинации.

«Фестиваль «Палитра ремесел» ежегодно проводится Палатой ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», — говорится в релизе.

В этом году фестиваль прошел в шестой раз, его посетили свыше 15 тыс., в мастер-классах поучаствовали более 700.

Дарья Васенина

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