«Яндекс Погода»: 28 ноября в Черноземье будет снежно, до -5°

Во вторник, 27 ноября, на всей территории регионов Черноземья ожидаются снегопады различной степени интенсивности, следует из данных «Яндекс Погоды». Среднесуточная температура будет варьироваться в диапазоне от -5° до +2°.

Теплее всего, по прогнозам синоптиков, будет в Воронежской области. В регионе ожидается небольшой снег, а температура воздуха составит +2°.

Прохладнее всего будет в Орловской области, где тоже ожидается небольшой снег, а отметка термометра опустится, в среднем, до -5°. Небольшой снег также ожидается в Белгородской (столбик термометра опустится до -1°) и Курской (до -4°) областях.

В Липецкой и Тамбовской областях во вторник ожидается более сильный снегопад, а температура составит -3° и -2° соответственно.

Сергей Калашников

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