В школах не ждут звонков

Продолжается обсуждение принятых в первом чтении Госдумой поправок к закону «Об образовании», которые ограничивают использование мобильных телефонов в школах. Региональные парламентарии намерены направить в парламент ко второму чтению свои замечания и предложения. В ходе дискуссии в башкирском Курултае, в частности, выяснилось: телефоны виноваты, что в этом году каждый десятый девятиклассник республики провалил ОГЭ, а также в том, что школьники могут попасть под влияние «всевозможных криминальных субкультур». Выступивший на слушаниях одиннадцатиклассник Алмаз Гильфанов рассказал, что опросил 80 сверстников, из которых около 73% выступили против ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Айбулат Хажин (второй слева) сообщил, что после запрета телефонов на ЕГЭ экзамен не сдал каждый десятый школьник

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Депутат Айбулат Хажин (второй слева) сообщил, что после запрета телефонов на ЕГЭ экзамен не сдал каждый десятый школьник

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Курултае Башкирии обсудили поправки к ФЗ «Об образовании», которые ограничат использование мобильных телефонов в школах. Соответствующие изменения были приняты Госдумой в первом чтении («Ъ-Уфа» подробно рассказывал об этом 16 ноября). Документ, указали авторы (межфракционная группа депутатов и сенаторы) в пояснительной записке, направлен на повышение «авторитета педагогической профессии» и призван гарантировать учителям правовую и социальную защиту. В настоящее время региональные парламенты обсуждают возможные дополнения к законопроекту.

Председатель комитета Курултая по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Айбулат Хажин (ранее работал главой минобразования республики), обращаясь к коллегам, призвал «не ударяться излишне в запретительную деятельность», поскольку некоторым категориям школьников необходимо быть на связи с родителями. Например, речь идет о страдающих диабетом первого типа (около 1,4 тыс. человек), уточнила замминистра здравоохранения республики Татьяна Саубанова. Мобильный телефон, по ее словам, может спасти жизнь в случае приступа, а также при угрозе терроризма.

Айбулат Хажин, рассуждая о негативных последствиях использования телефонов, привел в пример итоги ОГЭ у девятиклассников: «На уровне ОГЭ долгие годы была история, когда сотовые телефоны проносили, использовали. В этом году мы гайки закрутили. Сделали максимально объективным экзамен и вот результат: 48 тыс. сдающих ОГЭ — из них 4,5 тыс., то есть каждый десятый, не сдал. Такого у нас никогда не было». Частое использование телефонов, по его мнению, приводит к нарушению зрения и осанки и негативно влияет на психологическое здоровье детей, поскольку они перестают общаться друг с другом лично даже на переменках. Опасность интернета, добавил депутат, состоит в том, что школьники могут попасть под влияние «всевозможных криминальных субкультур». По его словам, в республике возбуждено шесть уголовных дел за экстремизм против несовершеннолетних. «Некоторых ребят вели украинские интернет-специалисты, чтобы они расстреляли своих одноклассников. Помогали им достать оружие, взрывчатые вещества»,— отметил Айбулат Хажин, не вдаваясь в детали.

Затронув тему буллинга, уполномоченный по правам детей республики Ольга Панчихина поинтересовалась, оборудуют ли школьные кабинеты видеокамерами, чтобы, оставшись без смартфона, ребенок смог доказать неподобающее поведение учителя. Айбулат Хажин эту идею посчитал недешевой инициативой.

Начальник управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования при минобрнауки республики Светлана Антипина доложила депутатам, что в 96% школ уже и без того ограничено использование телефонов. По словам Айбулата Хажина, в некоторых школах учеников заставляют сдавать телефоны перед уроками, а где-то запретили приносить их в школу.

Затем слово предоставили оппонентам инициативы. Одиннадцатиклассник Алмаз Гильфанов рассказал, что опросил 80 сверстников, из которых около 73% выступили против: «Более 63% (из них) сказали, что часто используют телефоны на уроках, но утверждали, что в учебных целях». «Чтобы списать»,— вставила Светлана Антипина.

Айбулат Хажин поставил под сомнение результаты проведенного опроса. «Выборка должна быть чуть больше. У нас 519 тыс. школьников и 80 — это маловато»,— сказал депутат.

Депутат Рустем Ахмадинуров отметил, что, помимо ограничений на телефоны в школах, нужно добиться таких же решений в семье и на работе, чтобы не было двойных стандартов. «Я сам понимаю, что мы с вами зависимы. Мы сидим на депутатском заседании Госсобрания — и все в телефонах. Мы сидим на совещании у главы администрации района — и в телефоне. Потому что там какие-то поручения»,— резюмировал он.

Подводя итог дискуссии, Айбулат Хажин сообщил, что до 30 ноября он ждет предложений, чтобы затем отослать их в Госдуму.

Венера Хисамова