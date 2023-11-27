Игорь Пушкарев предложил открыть музей археологии в пригороде Екатеринбурга

Директором Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев предложил главе Екатеринбурга Алексею Орлову создать археологический музей под открытым небом в Железнодорожном районе. Господин Пушкарев презентовал проект «Истоки Исети» на заседании Совета неравнодушных горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В качестве площадки для музея Игорь Пушкарев предложил Остров Каменные палатки, который находится около села Палкино. По его словам, район является наиболее исследованным в Свердловской области: в 1827 году на территории прошли первые археологические раскопки в истории Екатеринбурга. «Остров был заселен в эпоху мезолита, как раз те самые 11 тыс. лет назад, и практически все смены культуры эпох здесь представлены», - сказал господин Пушкарев.

Он отметил, что на территории Острова Каменных палаток находятся 15 археологических объектов, среди которых разновременные поселения, скала с наскальной живописью, петроглиф, «Уральской Стоунхендж» и мегалиты. Игорь Пушкарев предложил создать парковки, зону кафе, мини-гостиницу, глэмпинг, систему дорожек с освещением, зоны отдыха, инфо-центр с кассовой зоной и экскурсионным бюро.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил заявить «Истоки Исети» в перечень проектов Екатеринбургской агломерации, имеющих приоритетное значение для развития нескольких муниципалитетов, чтобы получить финансирование на музей.

Напомним, в 2021 году Алексей Орлов создал при администрации Екатеринбурга Совет неравнодушных горожан (официальное название Совет по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга) для обсуждения актуальных городских вопросов. В его состав вошли депутаты гордумы, общественные деятели, музыканты, журналисты, историки и архитекторы.

Василий Алексеев

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