Кубанская марка Vivo Style стала брендом года в России

Краснодарская торговая марка Vivo Style победила в номинации «Бренд Года» премии «Люди года-2023». VIII торжественная церемония награждения ежегодной премии от журнала FB прошла в Москве. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, все модели фирмы шьют на собственном производстве.

Директор компании Vivo Style Анна Мазур рассказала, что предприятие функционирует с 2013 года и специализируется на создании модной женской одежды. В компании работает 45 сотрудников. Они создали линейку из более 250 моделей женской одежды.

По данным министра промышленной политики Кубани Дмитрия Хмелько, всего в регионе работает более 100 предприятий легкой промышленности. По его словам, компании занимают освободившиеся после ухода иностранных брендов ниши и наращивают производство. С января по сентябрь включительно объем отгрузки кубанской одежды составил более 2,9 млрд руб., что на 84,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Татьяна Ручкина

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