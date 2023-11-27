Депутат Госдумы представил проект «НейроЖириновский. ЛДПР»

Депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев представил проект «НейроЖириновский. ЛДПР» жюри премии «Гамбургский Счет», организованной Российской Ассоциацией по связям с общественностью. Нейросеть претендует на звание «Политик Года», сообщил политик в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Проект «НейроЖириновский. ЛДПР» является первым в мире политическим искусственным интеллектом. Его разработку и продвижение курирует Владимир Кошелев. Одновременно это и научный эксперимент. На базе проекта ЛДПР изучаются перспективы и угрозы, которые несет современному обществу искусственный интеллект.

«Это именно та дань памяти великому Владимиру Вольфовичу Жириновскому, о которой он сам мечтал и много говорил в своих интервью. Не стоять безмолвным памятником, не пылиться на книжных полках в виде полного собрания сочинений, а всегда звучать, всегда вести за собой, игнорируя завистников и ненавистников», - отметил депутат.

Господин Кошелев также напомнил, что несколько дней назад президент России Владимир Путин поручил создавать «патриотический искусственный интеллект». При этом в ЛДПР первыми провели такую работу.

Евгений Чернов