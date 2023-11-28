ОСК присматривает участок под новую верфь

Глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК (АО «Объединенная судостроительная корпорация») Андрей Костин заявил о необходимости серьезной модернизации судостроительной отрасли, в том числе создания новых предприятий и верфей. Одну из них банкир предложил построить под Петербургом, вторую — на Дальнем Востоке. Эксперты считают, что верфь можно разместить в Кронштадте или на базе Балтийского завода, отмечая, что потенциал для создания новых производственных площадей у города есть, но проблемной точкой в реализации проекта может стать импортозамещение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению аналитиков, одним из мест, где можно разместить новую верфь, является остров Котлин

Фото: Wikipedia По мнению аналитиков, одним из мест, где можно разместить новую верфь, является остров Котлин

Фото: Wikipedia

Накануне в Кремле состоялась встреча главы ВТБ, председателя совета директоров ОСК Андрея Костина и президента РФ Владимира Путина. Господин Костин представил президенту доклад (стенограмма размещена на сайте Кремля), в котором рассказал о проблемах судостроения, удовлетворительном состоянии гособоронзаказа, нехватке кадров и производственных мощностей для ОСК, отметив успешность года для ВТБ и всего банковского сектора.

Председатель совета директоров ОСК сообщил, что в планах корпорации — создать две новые верфи на Северо-Западе и Дальнем Востоке. Необходимость строительства новых предприятий вызвана нехваткой мощностей и технологий для выполнения гражданских заказов по созданию всех типов суден (сухогрузов, танкеров, рыболовецких судов, краболовов, пассажирских судов класса «река — море») и возросшим на них спросом, удовлетворить который сейчас ОСК в полном объеме не может.

«Потребуется, на мой взгляд, серьезная модернизация отрасли и даже, на мой взгляд, строительство новых предприятий, новых верфей. Мы видим по крайней мере две новые верфи. Одна — в Северо-Западном регионе, где-то в районе Питера, в Ленинградской области. Вторая — на Дальнем Востоке»,— сказал господин Костин.

Эксперты считают, что наиболее удачным местом для строительства верфи в районе Петербурга может стать Кронштадт, где создание верфи вблизи Крондштадтского морского завода с участием Росатома ранее уже активно обсуждалось. В Кронштадте достаточные глубины и интересная логистика, считает Надежда Малышева из ИАА PortNews, поэтому можно говорить, что строительство предприятия вполне возможно на западной оконечности острова.

«Проект строительства верфи в Кронштадте объявлялся как проект Росатома, но в последнее время у госкорпорации много инвестиционных проектов, поэтому маловероятно, что она продолжит испытывать желание вкладывать средства в будущую верфь, но я не исключаю, что с приходом нового менеджмента в ОСК взаимодействия по проекту либо с Росатомом, либо с другим крупным владельцем могут возобновиться»,— отмечает эксперт.

В Ленобласти, по мнению госпожи Малышевой, наиболее вероятными местами для создания верфи могут стать порты Приморск и Усть-Луга.

Гендиректор информационно-аналитического агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что в городе есть потенциал для создания новых производственных площадей, называя наиболее эффективным, экономически обоснованным и приоритетным проектом строительство сухого дока на базе незадействованного второго стапеля на Балтийском заводе.

«Учитывая, что один стапель у завода в полном объеме загружен под программу строительства ледоколов, открывается возможность осуществить там строительство сухого дока и возможность увеличивать мощности по ледоколам»,— уточнил эксперт.

Альтернативные проекты, связанные с перемещением производства из Петербурга, например, в Котлин, аналитик считает менее эффективными, связывая их с риском потери кадров.

По мнению гендиректора информационно-аналитического агентства Infoline Ивана Федякова, говорить о каких-то сроках создания предприятия бессмысленно, так как верфь является конечным звеном в производстве судна, а для его функционирования необходимо создание целого кластера, занимающегося производством широкого круга комплектующих.

«Частично компоненты в этой области производятся в России, но в основном они импортные. И на сегодня для того, чтобы реализовать импортозамещение, нужно организовать огромный комплекс мероприятий, связанных с созданием не просто верфи, а целой отрасли, которая бы занималась, соответственно, производством таких комплектующих. И внутри одной страны это непозволительная роскошь даже для таких развитых стран, как США, Южная Корея или Германия, где судостроительные предприятия занимаются сборкой судов из комплектующих, поставки которых идут из десятков стран. И локализовать это все внутри одного государства, конечно, не реализуемая в современном мире задача»,— уверен господин Федяков.

Владимир Колодчук