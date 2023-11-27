Досуговые помыслы

Развитие онлайн-торговли и строительство в Перми крупных торговых моллов заставляет владельцев старых ТЦ в центре Перми пересматривать их концепцию. Владельцы одного из старейших — торгового центра «Колизей» — решили перепрофилировать объект под досуговый центр. Эксперты считают досуговое направление перспективным, однако арендные ставки под развлечения ниже, чем под торговые площади.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ГК «РИАЛ» планирует реконцепцию своего самого старого ТЦ — «Колизей Atrium», сданного в эксплуатацию еще в 2005 году на площадке бывшего концертного зала. Как сообщила «Ъ-Прикамье» финансовый директор группы Марина Медведева, предполагается, что обновленный «Колизей Atrium» станет досуговым центром — с общепитом и развлечениями. «В центре Перми присутствует переизбыток торговых площадей, и неожиданно быстро развивается онлайн-торговля через маркетплейсы. В связи с санкциями многие торговцы вынуждены переходить в онлайн-форматы. После ухода из РФ многих модных брендов заместить их таким же количеством марок не удалось»,— пояснила причины смены концепции топ-менеджер.

В то же время она считает, что у горожан стало меньше возможностей выезда за пределы Перми. «Отдых, особенно за рубежом, стал дорогим. Соответственно, возникла потребность тратить на досуг больше средств»,— заметила госпожа Медведева. Местоположение ТЦ «Колизей Atrium» позволяет создать из него развлекательный центр, при этом не потеряв арендаторов.

Сейчас весь цокольный этаж торгового центра уже заняли точки общепита, кафе и рестораны. Бывший фудкорт отдан под развлекательный танцевальный ресторан Doski. В ТЦ появился также компьютерный центр, а на верхнем этаже работает фитнес-клуб. Планируется, что на месте магазина «Снежная королева», который переехал в ТЦ «Эспланада», в «Колизей-Атриум» появится боулинг, сообщила Марина Медведева. Соседнее здание — «Колизей Синема» перепрофилировать не планируется.

Напомним, в 2022 году рядом с ТЦ «Колизей» открылся ТРК «Imall Эспланада». А чуть раньше, неподалеку от ТРЦ «Столица», самый крупный на данный момент в Перми ТРК «Планета». Еще до начала открытия несколько арендаторов сменили локации со старых на новые ТЦ.

По информации «Ъ-Прикамье», владельцы ТРК «Столица» также рассматривают возможность усиления развлекательного направления. Собственники помещений под бывшим боулингом, где сейчас размещается вещевой рынок, рассматривают предложение одной ижевской сети об открытии развлекательного комплекса в формате игротеки. Еще одним претендентом на помещения остается сеть фитнес-залов DDX.

О планах реконструировать один из старейших торговых центров Перми — ЦУМ — заявлял его владелец Александр Кириленко. Согласно проекту реновации объекта, ЦУМ должен стать арт-кластером: здание будет работать не только как ТЦ, но и как пространство для различных мероприятий. На крыше объекта планировалось разместить ресторан и смотровую площадку, во дворе — спортивную площадку и амфитеатр. Однако все остановилось на этапе опубликованных эскизов ЦУМа. Некий проект реконструкции ЦУМа был направлен на экспертизу, но в этом году он получил отрицательную оценку. Вчера господин Кириленко был недоступен для комментариев.

Участники рынка считают развитие досугового направления перспективным. «Досуговое направление должно присутствовать, но основной вопрос — в соблюдении баланса товарных групп и досуга, чтобы центр был интересен максимально широкой аудитории»,— отметила руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова. Однако у этого направления есть свои минусы. По словам эксперта, ставки по досуговым арендаторам минимальные на рынке. «Поэтому очень невыгодно работать только с таким видом арендаторов»,— считает она. В ТРК «Семья» также планируется небольшое расширение досуговой зоны.

Ирина Суханова