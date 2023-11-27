На Кубани до 2027 года построят многоуровневую развязку на трассе А-290

До конца 2026 года в Краснодарском крае у въезда в поселок Верхнебаканский планируют построить многоуровневую развязку. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Объект построят в месте слияния федеральных трасс А-146 и А-290 для разгрузки трафика и повышения безопасности движения. В состав развязки войдут три основных направления в стороны Краснодара, Анапы и Новороссийска, два путепровода и шесть съездов. Объект станет частью большого проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.

Специалисты уже начали возводить фундаменты путепроводов на двух съездах, а также подпорной стене на буронабивных сваях. Также они переустраивают сети связи. В Росавтодоре заявили, что проект развязки адаптирован под особенности местности, а также план развития административной территории Новороссийска и действующей сети дорог.

При строительстве пересадят несколько тысяч редких растений. Среди них — полевые цветы семейства лютиковых, можжевельник и сосны Палласа.

При исследовании территории археологи нашли несколько погребальных комплексов, в том числе захоронение воина. В каменном саркофаге были обнаружены железный нож, наконечники копий и фрагменты гераклейской амфоры.

Татьяна Ручкина

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