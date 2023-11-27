FUN&SUN перекрашивает крылья

Туроператор FUN&SUN больше не будет пользоваться услугами авиакомпании Red Wings для полетов в Египет из Санкт-Петербурга. Также в этом направлении больше не будут совершаться полеты бортами авиакомпании из Москвы, Казани и Екатеринбурга. Вместо Red Wings туристы FUN&SUN будут летать на самолетах египетского перевозчика AlMarsia. Эксперты отмечают, что решение расторгнуть договор может быть никак не связано с действиями или бездействием компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туроператор FUN&SUN больше не будет пользоваться услугами авиакомпании Red Wings

Фото: Андрей Перечицкий, Коммерсантъ Туроператор FUN&SUN больше не будет пользоваться услугами авиакомпании Red Wings

Фото: Андрей Перечицкий, Коммерсантъ

О решении сменить авиакомпанию для доставки туристов туроператором FUN&SUN сообщили в ассоциации туроператоров России.

Египетская авиакомпания AlMarsia начнет совершать полеты для FUN&SUN с 5 декабря. Для этого будут использоваться самолеты A321 на 202 места. Все борты выкуплены FUN&SUN.

Представитель туроператора в разговоре с «Ъ-СПб» пояснил, что для пассажиров из Петербурга ничего не изменится: даты и время полетов останутся прежними. Изменения ждут только пассажиров из Москвы: теперь рейсы будут выполняться из Шереметьево вместо аэропорта Жуковский, и по понедельникам, а не по вторникам. На вопрос о причинах расторжения отношений с Red Wings в компании отказались отвечать, сославшись на коммерческие отношения.

В Red Wings не смогли оперативно ответить на вопросы «Ъ-СПб».

Улететь в Египет из Петербурга можно и регулярными рейсами. Например, в 2023 году авиакомпания Air Cairo возобновила рейсы из Пулково в Шарм-эль-Шейх. Также в этом направлении летает «Аэрофлот».

Олег Сампаев, старший партнер МКА «Делоер», напомнил, что ранее от услуг Red Wings на том же египетском направлении отказалась компания Tez Tour. «Насколько мне известно, за этим решением не последовало судебного спора. Предположу, что и в данном случае, даже если между компаниями и существуют некие долгосрочные договорные отношения, все разногласия будут урегулированы во внесудебном порядке. Но думаю, что договора нет, поскольку мы говорим о чартерах, загрузку которых обеспечивают сразу несколько операторов. Долгосрочные договоры, учитывая сезонность и наличие факторов риска, в этой сфере не распространены»,— говорит господин Сампаев.

Анастасия Захарова