20 процентов жителей Саратовской области не накопят 1 миллион за 15 лет

«РИА Новости» составило рейтинг российских регионов по способности населения накопить 1 млн руб. Регионы присутствия «Ъ — Средняя Волга» — Саратовская, Волгоградская, Пензенская и Астраханская области — оказались в конце списка.

Авторы рейтинга пришли к выводу, что среднестатистическому россиянину понадобится свыше 10 лет, чтобы накопить миллион. Быстрее всего, за пять лет и четыре месяца, это могут сделать жители Чукотского автономного округа (АО). Дольше всего, более чем за 15 лет, — Республики Ингушетия.

На втором месте сверху — Ямало-Ненецкий АО. Затем идут Магаданская область, Москва и Ненецкий АО. Замыкают рейтинг Кабардино-Балкарская Республика, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Чечня.

На Средней и Нижней Волге быстрее всего накопит миллион средний житель Волгоградской области — за 12,3 года, при этом доля работников, которые не смогут отложить указанную сумму и за 15 лет составляет 17,7%. Это 57 место из 85 возможных.

На 65-ю строчку статистики поместили Саратовскую область. Житель региона сможет накопить 1 млн руб. в среднем за 12,6 года, доля работников, не способных сделать это за 15 лет, составляет 20,2%. У Пензенской области 66-е место: 12,7 года, 20,1%. Астраханская область оказалась на 68-м: 12,8 года, 23,5%.

Дарья Васенина

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