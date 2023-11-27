В Анапе за день удалось сократить количество потребителей без света в десять раз

Без электричества в Анапе остаются около 3 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба мэрии, ремонтные работы продолжатся, несмотря на сложные погодные условия и ночное время.

Линии энергоснабжения повредились из-за ураганного ветра. Над восстановлением работают энергетики «Россети Кубань», «Электросети Анапа» и «НЭСК- Электросети Кубани».

В ночь с 26 на 27 ноября без электроэнергии остались более 30 тыс. анапчан. За день удалось отремонтировать почти все повреждения. Были установлены генераторы в Чембурке и Виноградном. Полностью восстановить энергоснабжение планируется ночью.

Татьяна Ручкина

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