«Молот» обыграл ХК «СКА-Нева»

В очередном домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» встретился с ХК «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Матч завершился победой пермской хоккейной команды со счетом 2 -0. Шайбы у победителей забросили Иван Ларичев во втором периоде, а в третьем отличился Константин Пархоменко.

Таким образом подопечные Павла Зубова реабилитировались за поражение в прошлой игре с питерским «Динамо». Очередной поединок «Молот», идущий в тройке лидеров турнира, проведет в среду 29 ноября на своем льду против прошлогоднего чемпиона ВХЛ - воскресенского «Химика».