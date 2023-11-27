Баскетбольный клуб «Уралмаш» победил «Енисей» из топ-4 Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Уралмаш» (8 место) обыграл «Енисей» (4 место) из Красноярска в матче Регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч проходил в Екатеринбурге на арене ДИВС «Уралочка» при 1,8 тыс. зрителей и завершился со счетом 76:73 (14:16; 18:20; 23:19; 21:18) в пользу хозяев.

В первой четверти команды присматривались друг к другу. На седьмой минуте игра стала более атакующей и быстрой после трехочкового «Енисея» за авторством разыгрывающего Джеремайи Мартина. Но Уралмаш ответил тремя очками в одной атаке от разыгрывающего Октавиуса Эллиса. Во второй половине хозяева даже повели на одно очко, но «Енисей» не отставал. Счет после результативного броска гостей в самой концовке — 14:16.

Тайрелл Нэльсон продолжил помогать «Уралмашу» в следующей четверти своими дальними бросками, набрав для команды 8 очков. Но БК «Енисей» не позволил забрать хозяевам преимущество и заработал шесть очков разницы. Последняя минута была за уралмашевцами, сократившими разницу в счете до четырех.

В третьей четверти продолжилась тягучая игра. Ближе к середине четверти разрыв после дальнего броска Гарретта Нэвелса БК «Уралмаш» сократился до одного балла. Только за минуту второй половины парой результативных атак енисейцы увеличили преимущество до пяти очков. Разница не была удержана и счет после третьей четверти равный — 55:55 после бросков в концовке от Джеремайи Мартина из «Енисея».

Финальная четверть началась с двухочкового от БК «Енисей». Защитник Кирилл Писклов из «Уралмаша» дальним попаданием нивелирует разрыв. Далее красноярцы наращивают разницу до четырех баллов. Отрыв уралмашевцы ликвидировали к половине четверти (65:65). Команды снова перешли в аккуратную игру. За две минуты до конца матча вперед на одно очко вышел «Уралмаш». Они удерживали разницу полторы минуты и за 17 секунд до свистка заработали еще два очка. Победа хозяев со счетом 76:73.

Лучший снайпер матча — разыгрывающий Джеремайя Мартин «Енисей» с 19 очками, 3 подборами и голевыми передачами. У БК «Уралмаш» самый результативный — форвард Тайрелл Нэльсон (17 очков, 5 подборов, 3 ассиста).

Следующий матч баскетбольный клуб «Уралмаш» проведет 30 ноября в Екатеринбурге против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Александр Стародумов

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте