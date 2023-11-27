Шторм повредил базу футбольного клуба «Сочи»

Шторм нанес небольшие повреждения базе футбольного клуба «Сочи». При этом, как сообщил «РИА Новости» пресс-атташе ФК Антон Костров, стадион «Фишт» не пострадал.

«Повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей, опрокинуты операторские вышки. Пострадавших нет, сумму ущерба оценить не могу»,— отметил Антон Костров.

По его словам, 27 ноября у футболистов был выходной. В академии также отменялись занятия.

Татьяна Ручкина

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